Le CEA et Schneider Electric ouvrent un laboratoire sur la cybersécurité

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le constructeur français viennent de renouveler leur partenariat pour trois ans. Ce renouvellement prend la forme d’un nouveau laboratoire dédié à la cybersécurité, plus précisément pour la protection des process (automatisation) et de l’énergie.

Durant les trois prochaines années, les partenaires travailleront à de nouvelles solutions de sécurité, ainsi qu’à des outils de test, tous basés sur les travaux réalisés depuis 2019. Le nouveau laboratoire prendra place dans les locaux du CEA à Grenoble.

« Notre collaboration avec le CEA nous a permis de tirer parti de notre connaissance approfondie des applications du bâtiment et de l’industrie et de l’ensemble des compétences techniques du CEA. Nous avons ainsi pu former un partenariat solide, à double sens, qui profitera à la fois à Schneider Electric et à nos clients, et qui se poursuivra au cours des trois prochaines années », a déclaré Michael Pyle, directeur de la cybersécurité chez Schneider Electric.