VirtualBox 7 disponible avec le support de SecureBoot et de TPM 2.0

La nouvelle et attendue version majeure de VirtualBox est enfin là. Comme on s’en doute, cette mouture 7 intègre de nombreuses nouveautés et remet le client de virtualisation en phase avec les systèmes les plus récents, dont Windows 11.

Pour le système de Microsoft, il faut noter la prise en charge de Secure Boot et de TPM 1.2 et 2.0, des éléments requis pour son installation. Nous reviendrons d’ailleurs prochainement sur ce point, avec un guide.

Parmi les autres améliorations marquantes, citons également le chiffrement intégral des machines virtuelles, le support des machines dans le cloud, la prise en charge de la 3D via DirectX 11, la possibilité (expérimentale pour l’instant) de démarrer une machine virtuelle en session 0 (donc avant de se connecter avec son profil sur la machine locale) ou encore diverses améliorations d’interface.

L’application reste gratuite pour Windows, macOS et Linux.