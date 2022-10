Intel : le code source de l’UEFI des CPU Alder Lake dans la nature

Un fichier de 6 Go a été mis en ligne sur 4chan et Github, avec du code source et des outils permettant de créer ou modifier des BIOS/UEFI, comme le rapporte Tom’s Hardware.

Intel l’a ensuite confirmé à nos confrères, en précisant : « Nous ne pensons pas que cela expose de nouvelles vulnérabilités de sécurité car nous ne nous appuyons pas sur l'obfuscation des informations comme mesure de sécurité ».

Le fondeur rappelle que ce genre de fuite est pris en charge par son programme de chasse aux bugs rémunéré. Une manière de lancer un appel à la communauté pour comprendre comment ces fichiers se sont retrouvés dans la nature ?