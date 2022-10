Une méta-analyse sur les vélos électriques

Des chercheurs canadiens ont publié dans la revue scientifique Transport Policy un article regroupant ce que l’on sait à propos de ce nouveau mode de transport.

Selon les chercheurs, la généralisation de la pratique du vélo électrique permet une baisse de la consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, que c’est une activité physique modérée ou importante et que sa réglementation doit se faire de la même manière que celle du vélo traditionnel.

Par contre, ils affirment que sa définition est trop vague ce qui « a permis aux entreprises de vendre des véhicules entièrement motorisés en utilisant le terme vélos électriques, et a créé beaucoup de confusion dans les études de marché et universitaires ainsi que des plaintes et des conflits sur les routes ».