Windows 11 : Microsoft recommande de désactiver deux options pour les performances en jeu

L’entreprise a publié une note technique pour attirer l’attention des joueurs : s’ils souhaitent obtenir les performances maximales, il faut peut-être en passer par la désactivation de deux options.

La première se nomme Isolation du noyau et est un mécanisme de sécurité. La fonction est chargée de contrôler l’intégrité des processus de haute sécurité et de surveiller tout ce qui pourrait ressembler à une injection de code malveillant.

Pour la désactiver, ouvrez le panneau Sécurité Windows (depuis sa petite icône à droite de la barre des tâches), puis rendez-vous dans Sécurité des appareils > Isolation du noyau > Détails. Mais vous l’aurez compris, désactiver cette fonction affecte le niveau général de protection de la machine.

L’autre option que l’on peut couper est la Virtual Machine Platform (VMP). Appuyez sur la touche Windows pour ouvrir le menu Démarrer et écrivez « windows features ». Il ne devrait y avoir qu’un résultat, « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows » et il suffira alors de taper Entrée. Descendez dans la liste, décochez Virtual Machine Platform et validez.

Avant de supprimer cette fonction, sachez qu’elle alimente l’ensemble des capacités du système liées aux machines virtuelles, notamment Hyper-V, WSL et la compatibilité avec les applications Android.

Dans les deux cas, il faudra redémarrer la machine.

Bien que l’on apprécie ce genre d’informations, Microsoft s’imagine un monde où les personnes intéressées pourraient désactiver ces options avant une session pour les remettre ensuite. Pas sûr cependant que beaucoup soient intéressés par quatre redémarrages. On aurait apprécié également des informations précises sur l’impact de ces fonctions sur les jeux.