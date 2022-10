Revalorisation et inflation : Infranum tire la sonnette d’alarme sur le déploiement de la fibre optique

La semaine dernière se tenait l’université d’été du THD à Toulouse, réunissant plus de 1 500 acteurs de la filière. « À ce jour, plus de 32 millions de prises sont déployées et près d’une sur deux est raccordée. L’objectif de 80 % de fibre en France d’ici fin 2022 sera tenu », affirme de nouveau Infranum.

La fédération met néanmoins en avant deux « difficultés majeures ». « La première tient au contexte inflationniste, qui impacte fortement le coût des matériaux comme celui de l’énergie ». Pour Philippe Le Grand, il y a « un risque non négligeable de péril industriel ».

La seconde est plus structurelle : « Tous les acteurs de la chaîne doivent être correctement rémunérés pour le travail réalisé », affirmait Laure de La Raudière (présidente de l’Arcep).

Maintenant que la fin du plan France THD se pointe à l’horizon, trois autres questions « majeures » se posent, selon Infranum :