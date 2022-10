Les Pixels 7 (Pro) sont officiels : Tensor G2, Titan M2, Android 13… à partir de 649 euros

Comme prévu, Google a lancé hier ses nouveaux smartphones Pixel 7 et 7 Pro, avec un processeur maison Google Tensor G2, Titan M2 pour la sécurité et Android 13 bien évidemment. C’est dans l’air du temps, le fabricant met en avant le fait que « l'aluminium du boîtier et de la barre d'appareil photo des Pixel 7 et Pixel 7 Pro est composé à 100 % de matériaux recyclés »… mais qu’en est-il de tout le reste ?

Le Pixel 7 dispose d’un écran de 6,3", contre 6,7" pour son grand frère le Pro. Le fabricant met comme toujours en avant les performances en photo ainsi que le zoom de ses smartphones. De nombreux détails sont donnés ici.

« Plus tard cette année, Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro seront également équipés du VPN par Google One, sans frais supplémentaire ». Côté tarif, le Pixel 7 est en précommande à partir de 649 euros, contre 899 euros pour le 7 Pro. La disponibilité est prévue pour le 13 octobre.

« Avec les offres de précommandes, bénéficiez des Google Pixel Buds Pro offerts pour l’achat d’un Google Pixel 7 et d’une Google Pixel Watch pour l’achat d’un Google Pixel 7 Pro », précise le fabricant.