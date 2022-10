Le service Ubuntu Pro peut maintenant être utilisé gratuitement sur un maximum de cinq PC

Le service Pro a été lancé (en bêta) l’année dernière pour offrir aux entreprises un complément de sécurité, incluant un support supplémentaire de dix ans pour environ 23 000 paquets sur chaque version LTS du système.

L’annonce concerne le grand public et les petites entreprises pour un maximum de cinq machines. Toutes les versions LTS sont concernées, de la 16.04 à la 22.04. Les versions intermédiaires pour .10 ne sont pas incluses.

Pour les personnes physiques ou morales intéressées, cela signifie la possibilité de rester jusqu’à dix ans sur la même version en profitant de l’ensemble des correctifs de sécurité pour les paquets concernés. Le service permet également de recevoir des outils dédiés de mise en conformité et de hardening, notamment pour les environnements régulièrement audités.

L’inscription à Ubuntu Pro passe par le site officiel. Dans le cas où vous auriez davantage de PC, l’abonnement coûte 25 dollars par an et par client, et 500 dollars par an et par serveur.

Pour relier une machine à Ubuntu Pro, il faut se rendre dans Logiciels et mises à jour, puis dans l’onglet Livepatch. Vous pourrez alors inscrire le jeton obtenu par le site. Notez que cela permet d’activer dans la foulée Livepatch, qui s’occupe d’appliquer des mises à jour système critiques sans nécessiter de redémarrer la machine.