Twitter permet de mélanger les médias sur Android et iOS

Une nouvelle capacité est en cours de déploiement sur les applications mobiles de Twitter sur Android et iOS. Traduction : il est maintenant possible de mélanger gif, photos et vidéos au sein d’un même tweet.

Pour commencer à mélanger les médias, il suffit d’appuyer sur l’icône Photo. Assurez-vous simplement d’avoir la dernière version de l’application. Si la fonction n’est pas là, il faudra simplement attendre un peu.

Pour l’instant, le réseau social n’a pas indiqué de date pour l’inclusion de cette nouveauté dans la version web.

Signalons au passage qu’une autre capacité est arrivée cette semaine, attendue depuis bien longtemps : l’édition des tweets. Comme prévu, elle est cependant réservée aux abonnés Blue et disponible uniquement dans quelques pays anglo-saxons : Canada, Australie, et Nouvelle-Zélande. Les États-Unis doivent la recevoir dans les jours qui viennent.