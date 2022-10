Le CNRS revient sur le principe d’équivalence

Il s’agit pour rappel d’un « pilier de la théorie de la relativité générale » d’Albert Einstein, qui « postule que tous les objets tombent de la même façon dans le vide ». La mission Microscope l’a validé avec une précision inédite jusqu’à présent.

Dans une interview maison, Serge Reynaud (directeur de recherche émérite au Laboratoire Kastler Brossel et membre du Science Working Group de Microscope) et Gilles Métris (directeur adjoint du laboratoire GéoAzur et co-investigateur principal de la mission Microscope) reviennent en détail sur cette mission.

Ils détaillent également les suites possibles : « on retrouve deux grandes approches. La première consiste à utiliser les enseignements de Microscope pour monter un projet similaire, mais en plus précis. La seconde serait de mener les expériences avec des atomes refroidis par laser jouant le rôle des masses à comparer ».