Un juge américain condamne un pirate informatique canadien à 20 ans de prison

Sebastien Vachon-Desjardins, un ancien technicien informatique du gouvernement canadien de 35 ans, précise Radio Canada, avait été recruté par le gang de rançongiciel russophone NetWalker, qui a extorqué plus de 40 millions de dollars auprès de 400 victimes dans 30 pays.

« Les attaques avaient spécifiquement ciblé le secteur de la santé pendant la pandémie de COVID-19, profitant de la crise mondiale pour extorquer les victimes [...] au plus fort d'une crise sanitaire internationale », précise le département de la Justice américain, et notamment des hôpitaux et services d'urgence, ainsi que des forces de l'ordre, districts scolaires, collèges et universités.

Le FBI estime qu'il était l'un des membres les plus prolifiques du gang : il avait amassé plusieurs centaines de milliers de dollars et 719 bitcoins en seulement 10 mois, soit l’équivalent d'environ 21 849 087 dollars au moment de la saisie, en janvier 2021, et de 14 463 993 dollars à ce jour.

Il encourrait une peine de 12 à 15 ans de prison, relève le Tampa Bay Times, mais le juge William Jung a expliqué qu'il voulait dissuader les autres cybercriminels, et leur faire comprendre que la justice américaine ira les arrêter là où ils se trouvent.

« Vous êtes l'un des pires cas que j'aie jamais vus », a expliqué le juge à l'accusé, qualifié de « Jesse James du 21e siècle ». C'est le seul membre de NetWalker à avoir été arrêté. Il lui est également interdit de posséder un ordinateur personnel – y compris un smartphone ou un appareil électronique capable de se connecter à Internet souligne The Record – et de travailler dans les technologies de l'information.