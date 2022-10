Vivaldi 5.5 embarque un panneau pour les tâches

Le navigateur continue d’intégrer des fonctions, cette fois avec un panneau dédié aux tâches, avec toutes les actions classiques que l’on peut en attendre : rappels simples ou récurrents, ajout de dates d’échéance, de lieux et de notes, etc. L’intégration avec le calendrier permet d’y voir les rappels.

Vivaldi 5.5 prend également en charge le Snap de Windows 11, cette fenêtre qui apparaît quand on laisse un instant le curseur de la souris sur le bouton Agrandir d’une fenêtre. Il permet pour rappel de choisir rapidement entre six dispositions de fenêtres.

On trouve également d’autres améliorations un peu partout, comme une configuration plus rapide des comptes pour le client email et le calendrier, une meilleure détection des courriers frauduleux, ou encore des optimisations de performances pour la barre d’adresse.