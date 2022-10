Cloud Act : États-Unis et Royaume-Uni peuvent échanger les données personnelles de leurs citoyens

Depuis la mise en place officielle du Brexit, les « citoyens britanniques ne sont plus protégés par les règlements européens », rappelle Bercy.

Il y a plusieurs mois, États-Unis et Royaume-Uni ont signé un accord afin que les forces de l'ordre de chaque pays puissent s’échanger des données de leurs utilisateurs respectifs. Il est entré en vigueur le 3 octobre.

D’après les deux parties, « cela améliorera considérablement la capacité des États-Unis et du Royaume-Uni à prévenir, détecter, enquêter et poursuivre les auteurs de crimes graves, y compris le terrorisme, la criminalité organisée internationale et l’exploitation des enfants, entre autres ».

Pour avoir accès aux données, le département de la justice américain affirme qu’il faudra répondre à « de nombreuses exigences », notamment être en rapport avec un « crime grave ».