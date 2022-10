PowerToys : la version 0.63 réduit nettement son empreinte sur le stockage

Voilà le genre d’amélioration que l’on aimerait voir plus souvent sur un plus grand nombre d'applications. La version 0.63 des PowerToys voit en effet son installeur passer à 83 Mo, contre 125 pour la 0.62.1. Mieux : une fois installés, ils consomment 587 Mo, contre 817 précédemment.

La réduction a été obtenue en partageant le SDK Windows App, le redistribuable VC++ et le runtime PowerToys Interop entre tous les outils. Selon Microsoft, c’est un pas de plus vers une version sans UAC, donc sans validation administrateur. Le prochain sera de fournir une version « auto-contenue » de .NET et de la partager entre les outils.

Cette version 0.63 corrige bien sûr bon nombre de bugs et apporte quelques améliorations. Par exemple, le très pratique Accent rapide permet maintenant de sélectionner une langue afin de réduire le nombre de lettres accentuées dans le sélecteur.

Si vous avez déjà installé les PowerToys, il vous suffit d’en ouvrir la fenêtre principale et de cliquer sur le bouton de recherche des mises à jour. Si vous ne les avez pas et souhaitez y jeter un œil, ils se récupèrent depuis leur dépôt GitHub.