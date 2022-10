La Russie va se doter d'un nouveau département de lutte contre la cybercriminalité

Le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie veut créer un département pour l'organisation de la lutte contre l'utilisation illégale des technologies de l'information et de la communication (UBK), rapporte Interfax.

Un décret présidentiel justifie cette création du fait d' « un grand nombre d'attaques informatiques, de vols à distance de fonds, et le développement actif de l'industrie numérique illégale ».

« Un crime sur quatre est commis à l'aide de technologies informatiques, ce qui constitue une menace pour les citoyens, l'État de droit et la sécurité nationale du pays et nécessite l'élaboration de contre-mesures adéquates », précise Irina Volk, la représentante officielle du ministère.

L'UBK sera également chargé de l'« analyse de données contenues dans des réseaux d'information et de télécommunication afin d'identifier des contenus interdits et de lutter contre la criminalité, l'organisation de l'interaction entre les départements des organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie avec les organes de l'État, les institutions du système financier et de crédit, les organisations du domaine de l'information et de la communication, les autres participants à l'échange d'informations, y compris les agrégateurs de mégadonnées ».