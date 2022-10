Cybermalveillance lance un guide pédagogique spécialement dédié aux familles

« Face à une demande croissante d’assistance en ligne du grand public (+65 % en 2021), qui représente aujourd’hui 90 % des sollicitations sur sa plateforme », Cybermalveillance.gouv.fr lance un guide pédagogique « spécialement dédié aux familles, une cible particulièrement exposée » :

« L’objectif ? Créer et diffuser des contenus adaptés aux parents et aux enfants pour les sensibiliser aux risques numériques et aux bonnes pratiques et les accompagner dans leurs gestes quotidiens. »

Il comporte 10 recommandations à mettre en œuvre face aux risques Cyber, allant de la protection de ses comptes via des mots de passe robustes ainsi que du recours à la double authentification et à un gestionnaire de mots de passe à la sécurisation des objets connectés en passant par la « sauvegarde régulière » de ses données dans le cloud et/ou un support externe, l'installation des mises à jour de sécurité « sans tarder », ou encore le fait d'éviter les Wi-Fi « publics ou inconnus », qui « ne sont pas toujours sécurisés et peuvent être contrôlés ou usurpés par des cybercriminels », ce pourquoi il convient de « privilégier la connexion de votre abonnement téléphonique (3G, 4G ou 5G) ».

Le guide propose en outre « d’aborder le sujet du cyberharcèlement en famille avec vos enfants pour expliquer de quoi il peut s’agir et de les encourager à vous en parler s’ils sont témoins, victimes ou susceptibles d’être contributeurs ».

Un Cyber Quiz Famille, « jeu-concours pour tester ses connaissances en cybersécurité », sera par ailleurs lancé le 24 octobre prochain, dans le cadre de « la grande campagne de sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité » du Cybermoi/s, « avec à la clef de nombreux lots à gagner (billets pour parcs d’attraction, spectacles et cinéma, etc.) ».