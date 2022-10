Le noyau Linux 6.0 est disponible, la version 6.1 débutera le support de Rust

Nouvelle mouture importante pour le noyau Linux. Même si la nomenclature ne donne plus la même importance aux « comptes ronds » et a été surtout introduite pour simplifier la numérotation, cette version 6.0 reste significative.

Les améliorations y sont très nombreuses, ne serait-ce que sur le support matériel. On y trouve notamment la prise en charge des processeurs Alder Lake et GPU Arc d’Intel (expérimentale celle-ci), du Soc Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm ou encore un meilleur support des bibliothèques 3D du Raspberry 4.

On trouve également plusieurs améliorations pour l’architecture RDNA3 d’AMD ainsi qu’une meilleure prise en charge pour les Ryzen 7000 (plateforme Raphael).

Le noyau Linux 6.0 introduit en outre un important mécanisme de vérification à l’exécution pour la sécurité des systèmes critiques. Autre apport significatif, l’API H.265/HEVC est maintenant considérée comme stable.

Comme toujours, les nouveaux noyaux ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Tout dépend de la distribution utilisée. Si vous êtes sur une rolling release de type Manjaro, la mise à jour est peut-être déjà là. Pour les autres, comme Ubuntu, il faudra attendre la version suivante du système.

Maintenant que la version 6.0 est sortie, la 6.1 est en préparation et pourrait être encore plus importante. Elle introduira un support initial pour l’infrastructure Rust, le langage initialement créé par Mozilla et depuis géré par une fondation dédiée. Si vous voulez en savoir davantage, le site Phoronix (en anglais) propose déjà une liste des améliorations connues.