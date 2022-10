Dans les Alpes françaises, le radiotélescope Noema « vient d’atteindre ses pleines capacités »

Ce radiotélescope est le résultat d’une collaboration entre le CNRS, la Max-Planck-Gesellschaft (MPG, Allemagne) et l’Instituto Geográfico Nacional (IGN, Espagne). Il est construit et géré par l’Iram (Institut de radioastronomie millimétrique).

« Huit ans après l'inauguration de sa première antenne en 2014, ce projet majeur est désormais accompli. Avec douze antennes de 15 mètres pouvant être déplacées sur des voies allant jusqu’à 1,7 kilomètre, Noema est un nouvel outil unique pour la recherche en astronomie », explique le CNRS.

« Son pouvoir de résolution ainsi que la sensibilité du réseau permettent aux scientifiques de collecter de la lumière qui a voyagé jusqu'à 13 milliards d'années pour atteindre la Terre », ajoute le Centre. Il est aujourd’hui le plus puissant radiotélescope millimétrique de l’hémisphère Nord.

« Noema est à l’origine de découvertes majeures et a déjà fourni des résultats sensationnels. Il a par exemple observé la galaxie la plus lointaine connue à ce jour, formée peu de temps après le Big Bang et mesuré récemment la température du rayonnement du fond diffus cosmologique à une époque très précoce de l'Univers », précise enfin le CNRS.