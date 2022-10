Brave permettra de bloquer les bandeaux de consentement aux cookies

Le navigateur Brave offrira désormais l’option de bloquer par défaut les bannières de notification et de recueil du consentement au dépot de cookies sur les ordinateurs et terminaux Android (et, bientôt, sur IOS).

Le navigateur web orienté protection de la vie privée rappelle en effet qu'ironiquement, de nombreux systèmes de consentement aux cookies n'en traquent pas moins leurs utilisateurs, alors qu'ils sont pourtant censés pouvoir l'empêcher :

« Les nouvelles versions de Brave masqueront – et, si possible, bloqueront complètement – les notifications de consentement aux cookies. L'approche de Brave est distincte et plus respectueuse de la vie privée que les systèmes similaires utilisés dans d'autres navigateurs (tels que les systèmes de "consentement automatique" utilisés dans d'autres navigateurs), et contribue à faire passer le Web avant l'utilisateur. »

Brave explique qu'il y a deux façons d'y parvenir : « faire confiance aux bannières de cookies et à travailler avec elles » afin d'automatiser le faire de cliquer sur « non », ce qui ne permet donc pas d'interdire le tracking, « même lorsque les utilisateurs rejettent tous les cookies ».

Brave préfère donc opter pour la seconde option, consistant à bloquer les bannières de consentement, qui « offre les garanties les plus solides en matière de protection de la vie privée : elle ne nécessite pas de faire confiance aux systèmes de consentement aux cookies pour respecter votre choix, et empêche votre navigateur de devoir communiquer avec les systèmes de suivi du consentement ».