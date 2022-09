Ubuntu débarque dans Amazon WorkSpaces

WorkSpaces est une solution de bureau virtuel disponible depuis Amazon Web Services. Jusqu’à présent, les clients n’avaient le choix qu’entre des machines virtuelles Windows ou Amazon Linux.

Désormais, cette VDI (virtual desktop infrastructure) entièrement managée accueille Ubuntu, première distribution Linux tierce à entrer dans le service d’Amazon.

Pour les entreprises ayant l’habitude de la distribution de Canonical, ce peut être un sérieux avantage. Comme souvent dans ce genre de cas, il devient possible pour les administrateurs de préparer à l’avance des sessions Ubuntu finement paramétrées avec plus ou moins d’applications, outils et autres selon le type d’utilisateur.

Par exemple, des travailleurs distants peuvent se voir servir une session spécifique, avec outils et environnement adaptés, sans faire courir à l’entreprise le risque d’une machine mal configurée. Les contrôles de sécurité d’AWS s’appliquent, notamment sur la connexion, et les données sont chiffrées au repos.