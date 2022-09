Google met fin à Stadia et remboursera tous les achats

Google vient d’annoncer la fermeture de Stadia. Beaucoup s’en doutaient, tant le service n’évoluait plus, en dépit d’une communication qui se voulait rassurante.

Lancé fin 2019, Stadia avait un modèle particulier, qui nécessitait d’acheter les jeux auxquels on souhaitait jouer en streaming. À ce titre, Google remboursera l’ensemble des achats réalisées par les joueurs, ainsi que les DLC. Il en sera de même pour tous les accessoires achetés sur le Google Store. Seule exception : les abonnements Pro.

Les abonnements actifs ne seront plus facturés dès le 29 septembre. Les serveurs, eux, seront coupés le 18 janvier. Tout va donc très vite.

« Nous restons profondément engagés sur le jeu vidéo et continuerons à investir dans de nouveaux outils, technologies et plateformes alimentant le succès des développeurs, partenaires industriels, clients cloud et créateurs », a indiqué Phil Harrison, vice-président de Stadia. Il est possible que la technologie de Stadia – qui a fait ses preuves – soit employée dans d’autres produits.

Stadia n’est en tout cas que le dernier nom sur une longue liste de services abandonnés par l’entreprise.