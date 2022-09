Pluie de nouveautés chez Amazon : enceintes Echo, Fire TV Cube, télécommande Alexa Pro, Echo Studio…

Comme prévu, Amazon tenait hier sa conférence annuelle sur le hardware. Il y était notamment question de la troisième génération de Fire TV Cube. Ce dernier est équipé d’un « processeur octocœur de 2,0 GHz qui le rend 20 % plus puissant que la génération précédente ». Il prend en charge la 4K Ultra HD,Dolby Vision, HDR et Dolby Atmos. Il dispose d’un port HDMI en entrée et prend en charge le Wi-Fi 6E. Le noveau Fire TV Cube est vendu 159,99 euros.

Amazon annonce aussi une nouvelle télécommande « Alexa Pro ». Elle propose notamment une fonction de « localisation de la télécommande » et deux boutons personnalisables. La télécommande propose un rétroéclairage activé par le mouvement. Elle est vendue 39,99 euros tout de même (pour la télécommande seule).

Il y a évidemment de nouveaux Echo Dot (59,99 euros) et Echo Dot avec horloge (69.99 euros) : « une qualité sonore encore meilleure, un nouveau capteur de température, le contrôle par le toucher et un affichage LED amélioré ». En plus de l’heure, l’enceinte connectée peut afficher le nom d'un titre de chanson ou d'un artiste, la météo, un calcul ou une unité de mesure.

Echo Studio (199,99 euros) propose de son côté un son qui « s’améliore encore grâce à la nouvelle technologie du traitement du son spatial et à l’extension de sa plage de fréquences ». L’enceinte prend en charge les technologies Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio.

Outre-Atlantique, la Kindle Scribe a été annoncée, une liseuse de 10,2" sur laquelle il est aussi possible d’écrire. Elle est annoncée à 339 dollars. De nouvelles télévisions « Fire TV Omni QLED Series » sont également présentées.

Il y a également Halo Rise, qui « combine le suivi du sommeil et la détection environnementale avec une alarme intelligente ». Tarif : 139,99 dollars, avec six mois d’abonnement à Halo permettant d’avoir « plus de fonctionnalités améliorant la santé et le bien-être ».