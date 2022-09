OVHcloud rejoint l’Open Internet Project (OIP)

En l’espace de quelques mois, deux acteurs français de poids – OVHcloud aujourd’hui, Scaleway en juin – sont venus rejoindre Clever Cloud, dont le CEO (Quentin Adam) est également président de l’OIP.

Ce dernier rappelle les objectifs et ambitions de l’OIP : « devenir une association encore plus puissante au service d’une concurrence saine et loyale sur le marché numérique européen ».

« En rejoignant l’Open Internet Project, nous nous engageons encore davantage pour promouvoir et défendre à Paris comme à Bruxelles, les conditions d’un marché du cloud dynamique et équitable pour l’ensemble des acteurs », ajoute Michel Paulin le CEO d’OVHcloud.

« OVHcloud, Scaleway et Clever Cloud – trois acteurs emblématiques et majeurs du cloud français, attachés à la souveraineté numérique et au respect des règles du marché – souhaitent apporter leurs expertises et partager leurs visions d’un marché cloud européen concurrentiel et loyal, et ainsi appuyer les actions de l’OIP qui visent à lutter contre tout abus de position dominante sur le marché tech », se réjouit l’OIP.

Pour rappel, créé en 2014, l’OIP s’est rapidement fait connaître pour son attaque frontale contre Google, que l’association accusait d’abus de position dominante.