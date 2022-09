Intel InnovatiON : CPU Core de 13e génération, Xeon Scalable, XeSS et GPU Intel Arc A770 le 12 octobre

Afin de donner le coup d’envoi de ses deux jours de conférences, le fondeur a fait plusieurs annonces. Commençons tout d’abord avec les processeurs Core de 13e génération (Raptor Lake).

Il y a les Core i5-13600K (14C/20T), i7-13700K (16C/24T) et i9-13900K (24C/32T), ainsi que des versions KF dépourvues de partie graphique (UHD 770). Les tarifs vont de 294 à 589 dollars. Tous les détails se trouvent dans ce communiqué et ce tableau.

Il est aussi question des « processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération comprennent un certain nombre d'accélérateurs pour l'IA, l'analytique, les réseaux, le stockage et d'autres charges de travail exigeantes ».

Intel annonce aussi l’arrivée de son GPU Intel Arc A770 « dans une variété de modèles au détail à partir de 329 dollars le 12 octobre ».

Toujours sur la partie jeux vidéo, le fondeur indique que XeSS (Xe Super Sampling, un super sampling boosté à l'IA) « est maintenant déployé dans les jeux vidéo existants par le biais de mises à jour et sera disponible dans plus de 20 titres cette année. Le SDK XeSS est également disponible sur GitHub ».

Signalons enfin Intel Unison qui, comme son nom l’indique, « est une nouvelle solution logicielle qui offre une connectivité transparente entre les téléphones (Android et iOS) et les PC ». Il est question de transfert de fichiers, de messagerie texte, des appels téléphoniques et des notifications. Unison devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

Cela existe déjà dans le monde Apple depuis longtemps. Plusieurs fabricants se sont déjà essayés à proposer la même chose sur Android et Windows, sans grand succès pour le moment. Rien en tout cas au niveau de « Continuité ».