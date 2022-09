Arcep et Arcom main dans la main sur l’empreinte environnementale et le baromètre du numérique

Hier, les collèges pléniers de l’Arcep et de l’Arcom se sont rencontrés pour discuter de plusieurs sujets ensemble.

Sur les enjeux environnementaux du numérique, les deux institutions, en collaboration avec l’ADEME, ont travaillé sur trois principaux points :

disposer d’une vision plus précise de l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels ;

définir le contenu d’un référentiel général d’écoconception des services numériques ;

publier une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos.

Arcep et Arcom renforcent également leur collaboration sur le baromètre du numérique, dont la prochaine édition est prévue pour début 2023. Cette étude à pour objectifs :

de favoriser l’appropriation du numérique par tous ;

de mesurer l’adoption par les Français des équipements et étudier les pratiques numériques ;

de détecter les inégalités d’accès et de compétences, qu’elles soient volontaires ou subies ;

de permettre à la puissance publique d'anticiper les grandes tendances.

Les deux institutions ont enfin poursuivi leurs « échanges sur les évolutions des secteurs du numérique et de l’audiovisuel et de présenter les différents travaux relatifs aux règlements sur les services numériques (DSA) et sur les marchés numériques (DMA) au niveau national et européen (BEREC et ERGA) ».