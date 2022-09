WhatsApp : via un lien, on peut maintenant rejoindre un appel de groupe sans en faire partie

Les groupes permettent depuis longtemps d’activer une conversation vocale façon Discord, les membres du groupe pouvant entrer et sortir à leur gré.

Avec la nouvelle mouture de l’application, on peut maintenant inviter des personnes extérieures à ce groupe. Elles pourront alors rejoindre la conversation vocale et, une fois quittée, repartir comme elles sont venues. La fonction commence tout juste son déploiement, qui s’étalera sur la semaine.

Il n’est cependant pas possible de prévoir à l’avance un appel, comme le peuvent d’autres services comme Zoom et Google Meet. On ne sait pas non plus si la fonction est ouverte aux personnes n’ayant pas de compte WhatsApp, à la manière d’un Skype ou Jitsi par exemple.