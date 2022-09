Apple Pay Later rencontrerait de gros soucis techniques pendant son développement

C’était l’une des nouveautés présentées par Apple dans iOS 16 lors de la WWDC de juin dernier. Pay Later, pour l’instant prévu uniquement aux États-Unis – et encore pas dans tous les États – permet d’étaler les paiements en quatre fois, répartis sur six semaines. La fonction n’est cependant pas dans la version finale déployée depuis deux semaines environ.

Si l’on en croit cependant Bloomberg, Apple rencontrerait de sérieux problèmes d’ingénierie dans le développement de la fonction, qui ne serait pas terminé.

Nos confrères notent qu’il y a bien plusieurs fonctions absentes d’iOS 16, mais toutes sont mentionnées comme arrivant plus tard, avec une période visée, dans la plupart « plus tard cette année ». Apple Pay Later est indiquée comme devant arriver « dans une future mise à jour », sans date. La firme n’a pas communiqué sur le sujet.