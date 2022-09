Netflix ouvre un tout nouveau studio de jeux vidéo en Finlande

L’entreprise s’était contentée jusqu’ici de racheter des éditeurs et de les intégrer à son portefeuille. Ce qui avait abouti notamment au premier lot de cinq jeux annoncés le 3 novembre dernier, lors de la présentation de Netflix Games.

Cette fois, elle fonde un studio entièrement neuf en Finlande, à Helsinki. À la question de savoir pourquoi ce choix, la société répond que le pays comporte quelques-uns des « plus grands talents du jeu vidéo ».

Le nouveau venu rejoindra donc Next Games, Night School Studio et Boss Fight Entertainment dans le développement de jeux. Netflix précise que ce chapelet en formation permettra un plus grand nombre de titres dans davantage de styles, pour mieux répondre aux goûts des clients.

Comme une réponse à la question omniprésente de la rentabilité d’un tel investissement, Netflix ajoute en être « au tout début » et qu’il « reste beaucoup de travail », puisque « créer un jeu peut prendre des années ». L’entreprise explique être en train de développer ce nouveau socle et avoir hâte de présenter de nouvelles productions dans les années à venir.