TikTok déploie un bouton Dislike

Il y a quelques mois, TikTok avait lancé un test auprès d’un petit échantillon d'utilisateurs. Dans l’idée de lutter contre les commentaires désagréables, voire toxiques, un bouton « Dislike » (« Je n’aime pas ») était apparu.

Cette fonction est désormais en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs. À droite du petit cœur habituel aux côtés de chaque commentaire, un pouce pointant vers le bas apparait. Si votre compte est compatible, vous pourrez ainsi signaler votre mécontentement.

TikTok indique dans une série de tweets qu’il s’agira d’une forme de retours directs de la communauté, qui permettra de lutter contre la toxicité qui survient parfois. Selon le service, il s’agit de promouvoir la bonne ambiance… en pointant ceux responsables de la mauvaise, si cela a un sens.

Pour éviter les débordements, TikTok n’affichera pas le nombre de « dislikes » qu’un commentaire aura collecté. En outre, en cas de changement d’avis, on pourra enlever ce vilain pouce en rappuyant dessus, voire le remplacer par un cœur. Les dislikes ne sont pas non plus visibles pour la personne à l’origine de la publication. Il n’y aura donc pas de notification.