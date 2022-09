Logitech lancera sa console portable G Cloud le 17 octobre aux États-Unis

Le constructeur se lance dans le domaine des consoles portables avec sa G Cloud, dont le nom reflète la philosophie de sa conception.

La bestiole, qui présente des dimensions de 256,84 x 117,21 x 32,95 mm, est bâtie autour d’un écran LCD IPS de 7 pouces, affichant une définition de 1080p. Il est multitouch et possède un rafraîchissement de 60 Hz. Logitech annonce une luminosité de 450 nits.

Sous le capot, on trouve un SoC Snapdragon 720G de Qualcomm de huit cœurs, pour une fréquence maximale de 2,3 GHz. Bardée de boutons (elle emprunte clairement à la Switch), la console embarque du Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, en dual-band 2,4 et 5 GHz, ainsi que du Bluetooth 5.1. La batterie peut délivrer du 23,1 Wh, l'autonomie pouvant grimper jusqu’à 12 heures selon le constructeur.

La spécificité de la G Cloud est qu’elle fonctionne… avec le cloud. Elle est prévue pour trois services : Xbox Game Pass de Microsoft, GeForce NOW de NVIDIA et Steam Link de Valve. Elle est prévue pour pouvoir faire tourner tous les jeux présents sur ces plateformes. Elle est également compatible avec le Play Store de Google et le Remote Play de PlayStation.

La console ne concerne pas encore nos contrées. Elle n'arrive qu’aux États-Unis dans un premier temps, le 17 octobre. On peut la précommander pour 299,99 dollars, soit 50 dollars de moins que son tarif quand elle sera là dans un peu moins d’un mois (349,99 dollars).