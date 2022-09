Le télescope James Webb capture les anneaux de Neptune

Neptune est la dernière planète du Système solaire puisque Pluton est une planète naine. Le télescope James Webb vient de l’observer avec de nouveaux clichés à la clé. Ils sont disponibles sur le site de l’Agence spatiale européenne.

« Non seulement Webb a capturé des images les plus claires des anneaux de cette planète depuis plus de 30 ans, mais ses caméras révèlent également le géant de glace sous un tout nouveau jour ».

La dernière fois que des images du genre ont été obtenues, c’était en 1989 lors du survol de la sonde Voyager 2. « Webb a également capturé sept des 14 lunes connues de Neptune », explique l’ESA.