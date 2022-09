Mastodon met à jour son site web et tacle Twitter

Jusqu'à peu, Mastodon se présentait comme « le réseau social qui vous rend le contrôle ». Sa nouvelle identité graphique le présente désormais comme « le réseau social qui n'est pas à vendre » :

« Votre fil devrait être rempli de ce qui vous importe le plus, et non de ce qu'une entreprise pense que vous devriez voir. Un média social radicalement différent, entre les mains des utilisateurs. »

Le clin d'œil à Twitter – ou plutôt la pique – est d'autant plus explicite quand on compare cette nouvelle présentation du réseau social décentralisé à celle qui lui précédait, et qui ne le distinguait guère de Twitter que par l'absence de publicités, et le nombre d'utilisateurs :

« Suivez vos proches et rencontrez de nouvelles personnes parmi plus de 4,4M d'utilisateur·ice·s. Publiez ce que vous voulez : des liens, des photos, du texte, des vidéos… Tout ça sur une plateforme appartenant à la communauté et sans publicité. »

Mastodon met également en avant le fait que les messages s'y affichent dans l'ordre chronologique, et qu' « aucun algorithme ou publicité [ne] vous fait perdre votre temps ».

Le réseau social a également retiré la mention de ses « outils anti-abus efficaces pour aider à vous protéger », reposant sur « davantage de modérateurs à qui vous pouvez vous adresser pour une aide personnelle, ainsi que des communautés avec des codes de conduite stricts ».

Le logiciel libre et open-source, développé par une organisation à but non lucratif, parle désormais d'une « modération comme elle doit être » :

« Mastodon place le pouvoir de décision entre vos mains. Chaque serveur crée ses propres règles et son règlement, qui sont appliqués localement et non pas de manière verticale comme chez les médias sociaux commerciaux, le rendant le plus flexible pour répondre aux besoins des différents groupes de personnes. »

Si sa page d'accueil ne mentionne plus ses messages de 500 caractères ni la possibilité de choisir qui peut voir n'importe quel statut, elle vante toujours ses avertissements de contenus (« spoilers ») et émojis personnalisés

La liste de ses soutiens a elle aussi été légèrement mise à jour, comprenant une proportion étrangement assez élevée de sites de promotion (affiliée) de casinos en ligne et de sex toys.