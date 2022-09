Free Mobile propose une offre à 4,99 euros par mois avec 1 Go de data, sans lancer de nouveau forfait

L’opérateur joue un peu les équilibristes. Ses concurrents se livrent souvent une bataille féroce sur les offres à 5 euros par mois avec quelques (dizaines de) Go suivant les promotions.

Free Mobile ajoute de son côté une option Booster à 2,99 euros par mois pour 1 Go de data et des appels illimités en France métropolitaine, qui viennent donc remplacer les 50 Mo et 2h d’appels.

Le prix du forfait passe ainsi à 4,99 euros par mois. Une manière de revoir son offre de base sans pour autant augmenter les prix puisque l’opérateur s’était engagé à ne pas le faire pendant au moins cinq ans.

Attention par contre, au-delà du Go il faudra payer du hors forfait au prix fort : 0,05 euro par Mo, soit une cinquantaine d’euros par Go. Si l’option Booster n’est souscrite en même temps que le forfait il faudra payer 10 euros de frais, ce sera donc le cas pour les anciens clients.

B&You propose aussi un forfait à 4,99 euros par mois avec 1 Go de data et des appels illimités, avec là aussi une facturation à 0,05 euro par Go au-delà. De son côté, Sosh ne propose que 100 Mo et 2h pour le même prix, mais avec la possibilité d’avoir un forfait bloqué.