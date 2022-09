Revolut piraté, des données de plus de 50 000 clients dans la nature

L’incident a été confirmé par l’entreprise à Bleeping Computer. Un porte-parole précise qu’une personne a pu accéder « pendant une courte période » à des informations concernant 0,16 % des clients.

Selon le State Data Protection Inspectorate de Lituanie, l’endroit où Révolut a sa licence bancaire, 50,150 clients sont concernés, dont 20 687 dans l’espace économique européen.

Parmi les données dérobées on retrouve nom, adresse email et postal, numéro de téléphone et des informations bancaires. La société affirme que les détails de la carte bancaire, le code PIN et le mot de passe ne sont pas concernés.