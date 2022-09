Intel annonce son NUC 12 Enthusiast avec Core i7 12700H et GPU Arc A770M

L’annonce de ce nouveau NUC – nom de code Serpent Canyon – était prévue de longue date. Il intègre donc un Core de 12e génération avec une partie graphique maison, Intel Arc A770M avec 16 Go de GDDR6, le tout dans un châssis de 2,5 litres.

La machine propose deux ports M.2 PCIe Gen 4 x4 et un troisième en Gen 3 x4 ou S-ATA. On retrouve également deux emplacements DDR4, deux ports USB4 (Thunderbolt 4), un port Ethernet à 2,5 Gb/s, du Wi-Fi 6E (AX1690i), du Bluetooth 5.2, un lecteur de cartes SDXC, des ports USB 3.2, etc. Tous les détails techniques se trouvent par ici.

Il existe deux variantes de cette machine : Intel NUC 12 Enthusiast Kit (version nue) et NUC 12 Enthusiast Mini PC avec 2x 8 Go de DDR4 à 3 200 MHz, 1 To de SSD PCIe Gen 4 et Windows 11 préinstallé. Les tarifs varient entre 1 180 et 1 350 dollars. La disponibilité est prévue pour ce mois de septembre.