Return to Monkey Island est disponible !

C’est un titre qui doit faire vibrer quelques cordes nostalgiques aux plus anciens d’entre nous. Annoncé en avril de cette année, Guybrush Threepwood est désormais de retour sur Steam et Switch.

Les fans ont de quoi être rassurés : « Return to Monkey Island marque le retour inattendu et excitant du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l'histoire des jeux d'aventure légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games ».

Le jeu est vendu 22,99 euros sur la plateforme de Steam. Les premiers tests sont généralement très positifs.