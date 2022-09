Samsung annonce sa neutralité carbone d’ici 2050

Le constructeur coréen a annoncé il y a quelques jours sa volonté de parvenir au zéro émission nette d’ici 2050, donc d’atteindre la neutralité carbone. La date peut surprendre, car d’autres grandes entreprises, à l’instar de Microsoft, ont annoncé la même chose pour… 2030.

Cependant, la date de Samsung concerne l’intégralité de l’entreprise. La division Device eXperience (DX), en charge de toute l’électronique grand public (dont les smartphones) atteindra la neutralité d’ici la fin de la décennie, selon l’entreprise. Le gros de la production des gaz à effet de serre chez Samsung provient en fait de ses chaînes de production pour les autres entreprises.

L’investissement annoncé est massif : 5 milliards de dollars répartis sur sept ans et demi. Il interviendra sur deux grands axes, soit à la fois des technologies pour réduire la production de gaz et d’autres pour capturer le reste. L’idée est notamment de capturer l’ensemble des émissions carbone sur la totalité de ses chaînes de production pour les stocker et les transformer en une ressource exploitable.

Samsung compte également basculer sur des sources d’énergie intégralement renouvelables, là aussi par étapes. La division DX y passera au cours des cinq prochaines années, tandis que les 100 % ne seront atteints que d’ici 2050. Il y a aura en outre une plus grande réutilisation de l’eau et un programme plus intensif de récupération des déchets dans 180 pays.