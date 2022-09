Des dizaines de vidéos de GTA VI fuitent en ligne… bientôt plus si affinité ?

On doit la publication de près de 3 Go de données et 90 vidéos à Teapotuberhacker sur GTAForums (topic supprimé depuis, mais toujours dans le cache de Google).

Après une période de doute, l’authenticité des vidéos a été confirmée, notamment par Jason Schreier (Bloomberg) sur Twitter : « j'ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games ».

Le pirate indique sur son message qu’il est possible qu’il « puisse bientôt divulguer plus de données, le code source et les actifs de GTA 5 et 6, ainsi que la version de test de GTA 6 ». Il affirme au passage être derrière l’attaque contre Uber.