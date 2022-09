Ne dites plus Celeron ou Pentium mais Intel Processor

Après AMD qui simplifie sa nomenclature sur les processeurs mobiles, Intel a indiqué se séparer des marques Celeron et Pentium pour son offre d’entrée de gamme à compter de l’année prochaine.

En lieu et place, ce sera « Intel Processor » qui sera utilisé. Ce changement sera apporté uniquement sur les nouveaux produits à partir du début 2023, ce qui coïncide avec l’arrivée des déclinaisons d’entrée de gamme d’Alder Lake.

Pour le fondeur, il s’agit de simplifier le message, ce qui risque d’être un peu plus compliqué qu’il n’y paraît. Celeron et Pentium sont souvent synonymes de fourre-tout avec des dérivés d’architectures Core et Atom… Mais rassurez-vous, un système à plusieurs chiffres/lettres va être conservé derrière l’Intel Processor, car il ne faut pas rêver, il y aura encore de multiples déclinaisons…