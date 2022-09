EVGA arrête les cartes graphiques, aucune GeForce de la série 40 ne sera proposée

C’est un coup de tonnerre de la part du fabricant dont les FTW (For The Win) et les cartes watercoolées ont bonne réputation.

Depuis une vingtaine d’années, EVGA ne propose que des cartes de chez NVIDIA. Selon certains de nos confrères, EVGA aurait expliqué que c’est à cause d’un problème de « respect ».

Sur le forum du fabricant, le bien connu Jacob Freeman confirme cet arrêt et apporte quelques précisions.Il remercie aussi sa communauté.

EVGA ne proposera pas de cartes graphiques de nouvelle génération.

EVGA continuera à prendre en charge les produits de génération actuelle.

EVGA continuera à fournir des produits de la génération actuelle.

De son côté, NVIDIA aurait fait une déclaration via un porte-parole : « Nous avons eu un excellent partenariat avec EVGA au fil des ans et nous continuerons à les soutenir sur notre génération actuelle de produits. Nous souhaitons à Andrew et à nos amis d'EVGA le meilleur ».

EVGA ne prévoit donc aucune nouvelle GeForce, mais pas non plus de produire des cartes avec une puce AMD ou Intel.