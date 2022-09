Exploration spatiale : Blue Origin se rate, Rocket Lab fête son 30e lancement

Cette semaine, les acteurs du New Space 2.0 ont joué aux montagnes russes. Blue Origin a ouvert le bal avec sa fusée réutilisable New Shepard.

Lors de l'ascension, un problème a été détecté sur le lanceur, la capsule a alors utilisé son système d'évacuation d'urgence pour s'en éloigner au plus vite et se mettre à l'abri. Elle est ensuite redescendue en douceur avec ses trois parachutes.

Aucun membre d'équipage n'était à bord. Le premier étage retombe alors sur Terre, sans causer de dégâts autres qu'à sa propre personne. C'est un coup dur pour Blue Origin qui enchaîne les succès depuis ses débuts, mais qui peut compter sur son système d'éjection d'urgence.

De son côté, Rocket Lab vient de procéder à son 30e lancement (nom de code The owl spreads its wings) de sa fusée Electron. Tout s'est déroulé sans le moindre encombre cette fois-ci.

Rocket Lab a pour rappel connu des déboires dans le passé, notamment en 2021 et 2020 avec les missions Pics or it didn't happen et Running out of toes.