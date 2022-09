Adobe se paye Figma pour 20 milliards de dollars

Certains diraient que c’était couru d’avance : contre un chèque conséquent de 20 milliards de dollars, Adobe rachète le spécialiste du prototypage d’interface Figma, apparu il y a quelques années et faisant directement concurrence à Adobe XD.

Si Figma a eu un départ assez lent, son pari sur la collaboration et les technologies web a finalement payé, au point que la rumeur d’un rachat par Adobe tournait depuis un moment, mais aux alentours des 15 milliards.

Dans son annonce, Figma indique qu’il reste en place, avec la même grille tarifaire et le même responsable, Dylan Field, l’un des deux cofondateurs (avec Evan Wallace). Le champ fonctionnel bougera cependant, puisque Figma intégrera au fur et à mesure « l’expertise d’Adobe en matière de traitement de l’image, de photographie, d’illustration, de vidéo, de 3D, et de typographie ».

L’entité reste donc indépendante, Field insistant sur la volonté d’Adobe de laisser les choses en l’état.