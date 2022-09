Sims 4 : le « jeu de base » sera disponible gratuitement à partir du 18 octobre

Il sera en effet possible de le télécharger gratuitement sur sur PC via EA app ou Origin, Mac via Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Une émission en direct sera diffusée le 18 octobre sur YouTube et Twitch.

Cela ne veut pas dire que tous les joueurs des Sims 4 seront égaux : « Les membres d’EA Play et d’EA Play Pro bénéficieront d’une expérience améliorée, puisque les packs Les Sims 4 réservés aux membres seront disponibles dans The Play List à partir du 18 octobre ».

De plus, « du 14 septembre au 17 octobre, tous les joueurs et joueuses ayant acheté le jeu de base Les Sims 4 recevront le kit Luxe dans le désert en cadeau ».