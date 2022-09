Terminal 1.16 Preview : Microsoft active par défaut le nouveau moteur de rendu pour le texte

En dépit de sa numérotation, cette version 1.16 est majeure, tant les nouveautés sont nombreuses. Les utilisateurs peuvent par exemple personnaliser complètement les fenêtres, y compris le fond, les onglets, les barres d’onglets, etc.

De nouvelles couleurs de personnalisation ont été ajoutées et le Terminal se lance désormais en thème sombre par défaut, sans plus se baser sur le système.

Le nouveau moteur de rendu, qui avait été introduit en préversion dans la 1.13, est finalisé et utilisé par défaut. Il offre de meilleures performances, supporte davantage de pixel shaders, le gras ainsi que les lignes pour les textes barrés, soulignés et hyperliens. En cas de GPU absent, le rendu logiciel est également plus véloce.

Attention, s’agissant d’une préversion, des bugs peuvent survenir.