Discord Voice débarque sur Xbox One et Series X|S

L’application était réclamée depuis un bon moment par une partie des joueurs. Et pour cause, Discord s’est largement diffusé auprès de ce public et est devenu presque incontournable.

Depuis l’application Discord sur mobile ou ordinateur, il faut se rendre dans l’onglet Connexions et ajouter son compte Xbox.

Une fois la connexion faite, on ne pourra pas rejoindre directement un salon audio depuis la console. Toujours depuis l’application Discord, un bouton « Rejoindre sur la Xbox » apparaîtra, et il faudra l’utiliser pour transférer l’appel vers la console.

Discord a publié une marche à suivre détaillée ainsi qu’une FAQ, mais le contenu n’a pas encore été traduit en français.