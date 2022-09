WebView2 est disponible pour les applications UWP

Il aura fallu du temps, mais le contrôle est enfin disponible pour les développeurs ayant des applications UWP, basées sur WinUI 2.

WebView2 est pour rappel le successeur de la première WebView, qui était basée sur EdgeHTML, le moteur de rendu web de l’ancien Edge. La nouvelle version est basée sur le « nouvel » Edge, lui-même fondé sur Chromium.

Les avantages sont nombreux. Les applications l’utilisant seront plus légères, du fait de l’intégration de WebView2 dans Windows 10 et 11. Chromium oblige, la compatibilité et le support sont bien meilleurs, de même que le nombre de fonctionnalités fournies.

Chez Microsoft, PowerApps est l’un des premiers produits à prendre en charge WebView2.