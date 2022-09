La Presse Libre ferme définitivement ses portes

Durant l’été 2016 (il y a déjà six ans…), nous lancions notre service d’abonnement unifié : La Presse Libre. L’idée était de regrouper au sein d’une même plateforme vos abonnements mensuels à différents médias proposant une offre payante et sans publicité. Un seul compte à gérer de votre côté, avec une remise si vous souscriviez à au moins deux sites partenaires.

En plus de Next INpact, vous pouviez ainsi vous abonner à Arrêt sur Images, Hors Série, Les Jours, Alternatives Économiques et/ou Gamekult ; avec une remise à la clé. Ce projet, lancé par David Legrand, était géré par un GIE composé de Next INpact, Arrêt sur Images et Les Jours. Comme cela a été annoncé aux abonnés, il fermera définitivement ses portes le 15 septembre. C’est une page qui se tourne.

La Presse Libre a été développée et maintenue pendant six ans par l’équipe technique de Next INpact : Bastien Caubet (Conception, tests, developpement), Luc Raymond (Lead Developper), Benjamin Roulin (Support client et technique), Pierre-Alain David (gestion de projet).

Nous étions nombreux à croire en ce projet, mais il n’a malheureusement jamais dépassé le stade de la bêta. Une refonte en profondeur aurait été nécessaire pour passer en version finale.