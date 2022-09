James Webb plonge au cœur de la nébuleuse d’Orion

Le CNRS rappelle que cette nébuleuse est « la pouponnière d’étoiles la plus riche et la plus proche du Système solaire ». Les photos du jour sont « les plus détaillées et les plus nettes jamais prises de la région interne » de ce berceau d’étoiles.

La nébuleuse se trouve à 1 350 années-lumière et « il s’agirait d’un environnement similaire à celui où est né notre système il y a plus de 4,5 milliards d'années : l’étudier permet ainsi de mieux comprendre les conditions régnant à cette époque ».

« Le cœur des pouponnières d’étoiles, comme la nébuleuse d'Orion, est obscurci par de grandes quantités de poussières. Impossible de l’observer en lumière visible avec des télescopes comme Hubble. Le télescope spatial James Webb observe la lumière infrarouge du cosmos, et permet ainsi de voir à travers ces couches de poussières », explique le CNRS.