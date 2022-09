La Quadrature du Net fête ses 15 ans dans un livre... papier

Quatre membres de la Quadrature du Net ont décidé de fêter les quinze ans de l'association de défense des droits et les libertés fondamentales à l’ère du numérique en revenant dans un ouvrage de « trois parties, vingt-deux chapitres et deux cent soixante pages » sur l'histoire des « cinq gus dans un Garage » et des « exégètes amateurs » qui les ont accompagné.

Ils y narrent la période de « la défense d’Internet » (2008-2014), à savoir leurs combats contre la loi Hadopi et leur « combat victorieux, contre le traité transatlantique ACTA, qui voulait lui aussi punir les échanges non marchands », qualifiée de « période heureuse de l’association » :

« De jeunes gens enthousiastes, des geeks qui savent de quoi ils parlent, affrontent des États et des gouvernements qui ne comprennent rien au Web ni aux nouvelles technologies, alors que les jeunes militants mobilisent les masses grâce aux nouveaux réseaux. »

La période suivante (2014-2018), celle de « l’obsession antiterroriste », est « nettement plus sombre », à mesure qu'elle s'attaquait aux lanceurs d'alerte (Aaron Swartz, Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, etc.) et aux lois répressives censées « civiliser Internet ».

Le troisième chapitre porte sur les années 2018-2022, les techniques numériques de surveillance, allant du « traçage publicitaire sur le Web jusqu’aux algorithmes administratifs qui sanctionnent arbitrairement les bénéficiaires des minima sociaux » en passant par « le vieux fantasme dystopique de la vidéosurveillance permanente » et l’utilisation de drones et de logiciels d’analyse des flux vidéo en direct.

« Ce n’est pas un livre d’histoire », précisent les quatre auteurs, qui « assument le côté partiel et partial de leurs témoignages », mais « un récit politique, une histoire commune qui ne cache pas les détours, les erreurs, les difficultés, qui montre comment les idées viennent et comment les luttes s’organisent au gré des envies, des rencontres, de l’imprévu et de la réflexion collective » :

« Ce livre n’est pas une histoire "officielle" de La Quadrature du Net, écrite et revendiquée par l’association. Mais il donne à lire "une histoire de La Quadrature du Net", vue par des personnes qui l’ont vécue de l’intérieur. »

« Internet et Libertés – 15 ans de combat de la Quadrature du Net », co-écrit par Mathieu Labonde, Lou Malhuret, Benoît Piédallu et Axel Simon, paraît aux éditions Vuibert ce mardi 13 septembre (19,90 euros).

Pour nos 15 ans, nous avions également lancé notre premier magazine papier.