Meta transfère la gouvernance de PyTorch à la Linux Foundation

C’est désormais la Linux Foundation qui se chargera de l’avenir de PyTorch. C’est ce qu’a annoncé hier Meta, l’avenir du cadriciel (framework) n’étant donc plus entièrement entre ses mains.

L’organisation retenue prévoit en effet que si les chercheurs de Meta continueront leurs travaux et définiront les grandes lignes du développement, l’ensemble du projet sera sous la supervision de la Linux Foundation.

Conséquence, un nouveau conseil d’administration sera formé pour les projets, les autres membres de la fondation pouvant y venir, tels qu’Amazon, AMD, Google, Microsoft ou encore NVIDIA.

PyTorch est pour rappel l’une des briques les plus importantes quand on aborde les réseaux de neurones et plus globalement l’intelligence artificielle. Cette bibliothèque s’utilise essentiellement avec Python, mais accepte également C++. Les calculs peuvent être réalisés par des CPU ou GPU (via CUDA). L’Autopilot de Tesla se sert par exemple de PyTorch.